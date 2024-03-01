Kılıçdaroğlu'na 'mehzepçi' demişti... Tepki çeken Bahar Feyzan Alevi yurttaşlardan özür diledi

Yayınlanma: 01.03.2024 - 15:34

Güncelleme: 01.03.2024 - 15:34

Gazeteci Bahar Feyzan'ın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Partiyi mezhep partisi yapamadınız hevesiniz kursağınızda mı kaldı? Alevi olmayanın görev alamadığı CHP’den, inancına bakmaksızın görev alan CHP zorunuza mı gitti?” ifadeleri tepki çekti.





Sosyal medyada artan tepkiler sonrası Feyzan, Alevi yurttaşlardan özür diledi.

Feyzan, şu ifadeleri kullandı:

“Çok açık yazacağım. Benim kimsenin ne mezhebi ne de başka bir durumuyla derdim olmaz. Benim Kemal Kılıçdaroğlu’nun politikalarıyla ve siyasetiyle derdim var. Ama Onların arzuları buradan tartışmayı büyütüp İstanbul’u kendi partilerine kaybettirerek geri dönmek. Bunun için de her yeri arayıp göz dağı veriyorlar. Alnım açık onlara karşı dik duruyorum. Geçen seçimde nasıl foyalarını ortaya çıkardıysam bu seçimde de gayet iyi takip ediyorum. Ancak açıklamadaki mezhep konusunu yanlış anlayanlar olduysa; bu konudan bağımsız onların kalplerinden öperim. Gönülleri en ufak bile kırıldıysa özür dilerim. Şunu bilsinler ki; Kemal Kılıçdaroğlu’nun halkı kandırarak geri dönmesine karşı sonuna kadar dik durmaya devam edeceğim.”







