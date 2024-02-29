Kılıçdaroğlu'ndan yazarımız Mustafa Balbay'a kritik açıklamalar! Kılıçdaroğlu'ndan Balbay'a kritik açıklamalar!

29 Şubat 2024 Perşembe, 17:51

Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mustafa Balbay, 28 Şubat günü, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara’da bulunan ofisinde görüştü.

Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki yerel seçimlere ilişkin düşüncelerini aktardığı görüşmenin ayrıntılarını Balbay, Cumhuriyet TV’de anlattı.

KILIÇDAROĞLU 1 NİSAN'A KADAR ORUÇ!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekillerinin Kemal Kılıçdaroğlu ile sık sık görüştüğünü aktaran Balbay, Kılıçdaroğlu’nun hala parti sorumluluğu ile gelişmeleri izlediğini belirtti.

Kılıçdaroğlu’nun 1 Nisan’a kadar partisine yönelik değerlendirme yapmaktan kaçınma kararı aldığını söyleyen Balbay, seçimlerden sonra ise parti geleneği gereği tartışılabileceğini aktardı.

"ERDOĞAN BİR YOKSULLAR ORDUSU YARATTI"

Balbay’ın aktardığına göre, Kılıçdaroğlu, “Erdoğan Goebbels’i geçti. Erdoğan’ın şu anki yöntemlerini Goebbels bile akıl edemedi. Erdoğan bir yoksullar ordusu yarattı, toplumun bir kesimi kurtuluşu ondan bekliyor. Türkiye yargıdan eğitime sağlıktan toplumsal örgütlere kadar bütün alanlarda çöktü, tek kişinin egemen olduğu kurum denilemeyecek bir garip devlet yapısı içine girildi” dedi.

"MART AYINDAN İTİBAREN UYANIK OLMALI"

Aydınlara çok ciddi bir sorumluluk düştüğünün altını çizen Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin geldiği noktayı topluma akılcı bir dille anlatmalı. Bu süreci değiştirebilecek başlıca parti CHP’dir. Bu sorumlulukla hareket etmek gerekiyor. Erdoğan mart ayıyla beraber kazanmak için her türlü yöntemi uygulayabilir, buna karşı uyanık olmalıdır. Türkiye tarihinin hiçbir döneminde devlet yapısı böylesine erezyona uğramadı” ifadelerini kullandı.