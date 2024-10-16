Kılıçdaroğlu’na mermi atanlar arasındaydı: Saldırganın Belçika'da sosyalist partiden aday olduğu ortaya çıktı

Yayınlanma: 16.10.2024 - 00:29

Güncelleme: 16.10.2024 - 00:29

İstanbul Vezneciler’deki terör saldırısında şehit olan polis memurları için 9 Haziran 2016’da Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne mermi atılması olayıyla ilgili 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Saldırganlar Kılıçdaroğlu’nun önüne önce mermi atmış ardından çelenkleri parçalamıştı.

Tele1'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre, gözaltına alınan isimler arasında bulunan Yusuf Tezel’in Belçika Flaman Sosyalist Vooruit Partisi’nden 13 Ekim’deki seçimde belediye meclis üyesi adayı olduğu ortaya çıktı. Yusuf Tezel’in Zaventem bölgesinden 94 oy alarak seçilemediği öğrenildi.

Vooruit Partisi ise bölgeden sadece bir sandalye ile belediye meclisinde temsil hakkı kazandı.

CHP’DEN VOORUİT PARTİSİ’NE MEKTUP

Yusuf Tezel’in adaylığını doğrulayan CHP Belçika Temsilcisi Derya Bulduk, adaylığı öğrenir öğrenmez CHP olarak parti yetkilileriyle görüştüklerini belirterek şunları söyledi:

“13 Ekim’deki yerel seçimlerde Vooruit Partisi (Flaman sosyalistler, eski ismiyle SPA ) Yusuf Tezel'i 6. sıradan Zaventem Belediye Meclisi'ne aday gösterdi. Parti yetkililerine durum ile alakalı bir mektup yazdık. Durumu ve mektubumumuzu Genel Başkanımız Özgür Özel, Selin Sayek Böke, Ensar Aytekin'i bilgilendik. Bu durum, vatandaşların içersinde bir şaşkınlık ve endişe yaratmıştır. Bu adaylık üyelerimiz arasında da ciddi bir huzursuzluğa neden olmuştur, çünkü söz konusu kişi 2016 yılında eski liderimiz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne bir mermi kovanı atmıştır.”

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE TEHDİT

Yusuf Tezel’in 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP’nin sandık güvenliği komisyonunda görev aldığını ve CHP’lileri tehdit ettiğini de belirten Derya Bulduk sözlerini şöyle sürdürdü:

“Belçika’da AKP'nin sandık güvenliği komisyonunda görev yapmıştır. Seçim süresince ve özellikle son gün CHP Belçika Birliği Başkanına yaklaşıp el kol hareketi yaparak ve hedef göstererek vatandaşların gözu önünde tehditlerde bulundu. Yusuf Tezel, ’Şimdiye kadar sadece tekbir çektik, bundan sonra kılıçlarımızı çekeceğiz’ demişti.”

Derya Bulduk, konuyu genel merkezin Sosyalist Enternasyonal'e taşıyacağını da Vooruit Partisi’ne bildirdiklerini söyledi.

SALDIRIDAN ÖNCE TÜRKİYE’YE GELMİŞ

Yusuf Tezel’in Kılıçdaroğlu’na yönelik provokasyon öncesi Türkiye’ye geldiği ve saldırının ardından Belçika’ya döndüğü ortaya çıkmıştı. Eski CHP milletvekili Gürsel Tekin, saldırının ardından Yusuf Tezel’in Belçika vatandaşı olduğunu ortaya çıkarmıştı. Yusuf Tezel şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu’na yönelik provokasyonun ardından gözaltına alınan 5 isimden biriydi.