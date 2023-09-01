Kılıçdaroğlu'ndan '1 Eylül Dünya Barış Günü' mesajı: 'Bizler bu topraklarda daima sevgi tohumları ekeceğiz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, X hesabından yaptığı paylaşımla 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutlayarak, "Bizler, bu topraklarda daima sevgi tohumları ekeceğiz" dedi.

DHA
Yayınlanma: 01.09.2023 - 14:54
Kılıçdaroğlu'ndan '1 Eylül Dünya Barış Günü' mesajı: 'Bizler bu topraklarda daima sevgi tohumları ekeceğiz'
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutladı.

"GÖRÜŞÜ VE KİMLİĞİ NE OLURSA OLSUN..."

"Bizler, bu topraklarda daima sevgi tohumları ekeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, "Görüşü ve kimliği ne olursa olsun, hiçbir ayrım yapmadan hep beraber birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yaşamak için mücadelemizi sürdüreceğiz, barış türküleri söylemeye devam edeceğiz. 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

CHP liderinin paylaşımı şu şekilde:


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