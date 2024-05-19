Kılıçdaroğlu’ndan 19 Mayıs’ta köy ziyareti

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs'ta, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Gaziantep'in Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinde bir köy evine misafir oldu.

ANKA
Yayınlanma: 19.05.2024 - 15:44
Kılıçdaroğlu’ndan 19 Mayıs’ta köy ziyareti
Abone Ol google-news

Genel Başkanlık döneminde bir grup bilim adamı ile yürüttüğü çalışmalarının 10’uncusunu gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel ve CHP'nin 25 yıl sonra kazandığı Nizip'in Belediye Başkanı Ali Doğan’ı makamında ziyaret etti, başarılarından dolayı kutladı. 

Kılıçdaroğlu, Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Abdurrahman Uzunalan ve eşinin ev sahipliği yaptığı Tilhabeş (Erenyolu) köyüne misafir oldu. Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun 3 günlük misafirliğine, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve eski Aydın Millletvekili Metin Lütfi Baydar ve eski İstanbul Milletvekili Metin Işık da eşlik etti.

Kılıçdaroğlu'nu köyde, muhtarı Süleyman Uzunalan karşıladı. Karşılamada, üç davul ve bir barak zurnası ile devlet büyükleri için yapılan Selçuklu geleneği Türkmen Nevbeti havası vuruldu, barak havaları okundu. 

Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Süleyman Şah’ın ilk türbesinin de içinde bulunduğu Suriye sınırındaki Karkamış Barajı'na gitti. Heyet daha sonra Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel’i makamında ziyaret etti. Ziyarette CHP Karkamış İlçe Başkanı Metin Göğebakan ve belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar hazır bulundu.

Gaziantep'e 2 günlük ziyaretinde Karkamış Barajı içinde kalan Süleyman Şah Türbesi ile Roma uygarlığının merkezi hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu bilim adamları ile çalışmalar yaptı. 

NİZİP'E ZİYARET 

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra CHP'nin 25 yıl sonra ilk kez kazandığı Nizip'e geçerek Belediye Başkanı Ali Doğan’ı makamında ziyaret etti.

Ali Doğan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından ''Önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu belediyemizi ziyaretleri ile bizleri onurlandırdı. CHP’ye verdiği emek ve mücadelesine her zaman şahitlik edeceğimiz kıymetli Genel Başkanımızın ziyaretleri ve iyi dilekleri için teşekkürler'' paylaşımını yaptı. 


CHP haberleri Kemal Kılıçdaroğlu haberleri gaziantep haberleri ziyaret haberleri köy haberleri

İlgili Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu 'Kobani Davası'nda kendisini eleştirenlere tepki gösterdi: 'Samimiyet ve cesaret gerek'

Kemal Kılıçdaroğlu 'Kobani Davası'nda kendisini eleştirenlere tepki gösterdi: 'Samimiyet ve cesaret gerek'
Meral Akşener Ayşenur Arslan'a dava açtı: 'Kılıçdaroğlu'nun adaylığı, Tayyip Abi...'

Meral Akşener Ayşenur Arslan'a dava açtı: 'Kılıçdaroğlu'nun adaylığı, Tayyip Abi...'
Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahlatlıbel'de görüştü

Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahlatlıbel'de görüştü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP ‘tematik’ mitinglerine bugün İstanbul Saraçhane’den başlayacak

CHP ‘tematik’ mitinglerine bugün İstanbul Saraçhane’den başlayacak
Erdoğan’dan ‘19 Mayıs’ mesajı: ‘Ruhuna, özüne, ilkelerine…’

Erdoğan’dan ‘19 Mayıs’ mesajı: ‘Ruhuna, özüne, ilkelerine…’
CHP'den Saraçhane'de 'Büyük Eğitim Mitingi'... Özgür Özel kürsüde Erdoğan'a seslendi: 'Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?'

CHP'den Saraçhane'de 'Büyük Eğitim Mitingi'... Özgür Özel kürsüde Erdoğan'a seslendi: 'Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?'
Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi ‘Yalan’ın yayın tarihi belli oldu

Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi ‘Yalan’ın yayın tarihi belli oldu
Haksız mal edinme davasında Yılmaz Büyükerşen'e 19 yıla kadar hapis istemi

Haksız mal edinme davasında Yılmaz Büyükerşen'e 19 yıla kadar hapis istemi
Derbiye saatler kala Fenerbahçe’den kötü haber!

Derbiye saatler kala Fenerbahçe’den kötü haber!
Ayşe Ateş: Beni de öldürecekler, haberiniz olsun

Ayşe Ateş: Beni de öldürecekler, haberiniz olsun
Son Dakika… Akdeniz’de korkutan deprem!

Son Dakika… Akdeniz’de korkutan deprem!