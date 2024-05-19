Kılıçdaroğlu’ndan 19 Mayıs’ta köy ziyareti

Yayınlanma: 19.05.2024 - 15:44

Güncelleme: 19.05.2024 - 15:44

Genel Başkanlık döneminde bir grup bilim adamı ile yürüttüğü çalışmalarının 10’uncusunu gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel ve CHP'nin 25 yıl sonra kazandığı Nizip'in Belediye Başkanı Ali Doğan’ı makamında ziyaret etti, başarılarından dolayı kutladı.

Kılıçdaroğlu, Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Abdurrahman Uzunalan ve eşinin ev sahipliği yaptığı Tilhabeş (Erenyolu) köyüne misafir oldu. Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun 3 günlük misafirliğine, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve eski Aydın Millletvekili Metin Lütfi Baydar ve eski İstanbul Milletvekili Metin Işık da eşlik etti.

Kılıçdaroğlu'nu köyde, muhtarı Süleyman Uzunalan karşıladı. Karşılamada, üç davul ve bir barak zurnası ile devlet büyükleri için yapılan Selçuklu geleneği Türkmen Nevbeti havası vuruldu, barak havaları okundu.

Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Süleyman Şah’ın ilk türbesinin de içinde bulunduğu Suriye sınırındaki Karkamış Barajı'na gitti. Heyet daha sonra Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel’i makamında ziyaret etti. Ziyarette CHP Karkamış İlçe Başkanı Metin Göğebakan ve belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar hazır bulundu.

Gaziantep'e 2 günlük ziyaretinde Karkamış Barajı içinde kalan Süleyman Şah Türbesi ile Roma uygarlığının merkezi hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu bilim adamları ile çalışmalar yaptı.

NİZİP'E ZİYARET

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra CHP'nin 25 yıl sonra ilk kez kazandığı Nizip'e geçerek Belediye Başkanı Ali Doğan’ı makamında ziyaret etti.

Ali Doğan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından ''Önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu belediyemizi ziyaretleri ile bizleri onurlandırdı. CHP’ye verdiği emek ve mücadelesine her zaman şahitlik edeceğimiz kıymetli Genel Başkanımızın ziyaretleri ve iyi dilekleri için teşekkürler'' paylaşımını yaptı.