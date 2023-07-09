Kılıçdaroğlu’ndan başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden selde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2023 - 18:15
Kılıçdaroğlu’ndan başsağlığı mesajı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karadeniz’i etkisi altına alan sağanak yağışın ardından meydana gelen selde zarar görenlere yönelik bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya üzerinden başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu’nun söz konusu paylaşımı şu şekilde:  

“Karadeniz bölgesinde yaşanan ve birçok ilimizi etkileyen sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyor, bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”


Kemal Kılıçdaroğlu CHP sel sel felaketi

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