Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'İstanbul' sorusu

26 Aralık 2021 Pazar, 22:39

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul'da düzenlenen danışma meclisi toplantısında İBB'nin terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin de bulunduğu 45 bin kişiyi aldığını iddia etmişti.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan bazı çalışanların, terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiasıyla özel teftiş başlatıldığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi.

"ZEMİN Mİ OLUŞTURUYORSUN?"

"Saray'daki Şahıs, bu aralar yine bir haller oldu sana" diyen Kılıçdaroğlu, "İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a seslendiği paylaşımında "5 kişilik amigo takımına güvenme, bu milletin canını yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı…" ifadelerini kullandı.