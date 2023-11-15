Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: 'Bana aklınca gönderme yapmış...'
Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kendisine yönelik "Galiba şimdi bir ofis açmış, orada inşallah mutfağı da unutmamıştır" sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Sen benim evimin mutfağını bırak, Sarayının mutfağını nasıl haramdan arındıracaksın onu düşün" dedi.
CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini partisinin bugünkü grup toplantısında "Galiba şimdi bir ofis açmış, orada inşallah mutfağı da unutmamıştır" sözleriyle hedef alan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.
"SEN BENİM EVİMİN MUTFAĞINI BIRAK..."
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Erdoğan bugün bana aklınca bir mutfak göndermesi yapmış. Hiç merak etme, içinde bir lokma haram olmayan mutfağı ben unutmam. Sen benim evimin mutfağını bırak, Sarayının mutfağını nasıl haramdan arındıracaksın onu düşün. 'Ben onu beceremem' diyorsan, ki zor, halkın yangın içindeki mutfağını dert edin."
Erdoğan bugün bana aklınca bir mutfak göndermesi yapmış. Hiç merak etme, içinde bir lokma haram olmayan mutfağı ben unutmam. Sen benim evimin mutfağını bırak, Sarayının mutfağını nasıl haramdan arındıracaksın onu düşün. “Ben onu beceremem” diyorsan, ki zor, halkın yangın içindeki…— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 15, 2023
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