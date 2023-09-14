Kılıçdaroğlu'ndan 'Jahrein'e tazminat davası!
CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'Jahrein' lakaplı fenomen Ahmet Sonuç’a, kendisine sosyal medya hesabından ettiği hakaretler sebebiyle tazminat davası açtı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Jahrein’ lakaplı Ahmet Sonuç’a bir tazminat davası daha açtı.
Sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’na ettiği hakaretleri sıralayan Sonuç, parti başkanının kendisine tazminat davası açtığını duyurdu.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce de kendisine yönelik söylemleri nedeniyle Ahmet Sonuç'a 200 bin TL'lik tazminat davası açmıştı.
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