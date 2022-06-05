Vali Ali Yerlikaya'dan LGS açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın LGS'de ter dökecek öğrencilere başarılar dileyerek, okul çevrelerinde gürültü olmaması için gerekli önlemlerin alınmış olunduğunu belirtti.

cumhuriyet.com.tr
05 Haziran 2022 Pazar, 07:33
Vali Ali Yerlikaya'dan LGS açıklaması
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün gerçekleştirilecek olan LGS için öğrencilere başarılar diledi ve okul çevrelerinde gerekli önlemlerin alındığını duyurdu. 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Pazar günü yapılacak LGS sınavı ile ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında, "Pazar günü İstanbul'umuzda LGS'ye girecek 211.495 öğrencimize başarılar diliyorum.  Sınavın yapılacağı 1.656 okulun etrafında gürültü yapılmaması için gerekli tedbirlerimizi aldık.  Hemşehrilerimden aynı hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum" dedi.


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