Son Dakika: Aydın'da KYK yurdundaki asansör faciasıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı
Son dakika gelişmesi... Aydın’ın Efeler ilçesinde önceki gün KYK yurdunda üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın öldüğü asansör kazası ile ilgili olarak gözaltına alınan asansör yetkilisi adliyeye sevk edildi.
Aydın'da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda yaşanan asansör kazasında 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.
Yaşanan olay sonrası Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada asansör firması yetkilisi M.B. isimli şahıs gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan M.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
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