Parti kurmayları, Kılıçdaroğlu’nun ‘çıktığı yolu’ değerlendirdi: Kılıçdaroğlu artık aday
CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yeni bir yolda yürümeye başlayacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu, “İçimde bu halk için biriktirdiğim büyük bir kavgam var. Ülkeyi kaçak sığınmacılarla dolduranlarla, milyonların elektriğini kesen çetelerle, bu kiralarla, bu enflasyonla, özetle, vatanı satanlarla kavga edeceğiz” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında yaptığı “çıkışı” parti kurmayları değerlendirdi. Kurmaylar, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı da dahil çıktığı yolu ilan etti” yorumunu yaptı.
Gezi davasında alınan hapis kararlarının “bardağı taşıran son damla” olduğunu söyleyen kurmaylar, “İktidar herkese sopa gösterdi. Hiçbir suçu olmayan, daha önce serbest bırakılmış insanlar mahkûm edildi, hukuka aykırı kararlar verildi. Genel Başkanımız da konuşmasında, ‘Gösterdiğiniz sopadan başını eğecek kimse yok, biz dimdik başımızla yolumuza devam edeceğiz, bununla ilgili bugünden itibaren kendi yol yürüyüşümü herkese duyuruyorum’ diye bir mesaj verdi” yorumunu yaptı.
‘TARAFINIZI BELLİ EDİN’
Kılıçdaroğlu’nun bu mesajının sadece iktidara değil, sivil toplum kuruluşları ve siyasilere de olduğunu söyleyen CHP kurmayları, “Toplumun farklı kesimlerine ‘Zulmedenler kadar zulme sessiz kalanlar da pay sahibidir, sessiz kalmayın’ mesajıyla Cumhurbaşkanlığı yarışında çıktığı yolu daha belirginleştirdi” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun hem “adaylık sinyali” hem de “düzeni değiştirmeye yönelik bir mesaj da verdiğini” belirten parti kurmayları şunları kaydetti:
“Genel başkan, ‘Ben bir yola çıktım. Artık bütün dava arkadaşlarım bir karar vermeli, ya çıktığım yolda benle yürürler ya da nerede yürümek isterlerse orada yürüsünler’ dedi. Bu sadece adaylığa yönelik değil, bir sistemi değiştirmekle ilgili bir meseleydi. Adaylık da dahil çıktığı yolu ilan etti ve ‘İnsanlar taraflarını belli etsin’ dedi. Bunu tüm halka, sivil toplum kuruluşlarına, siyasilere söyledi.”
‘İTTİFAKTA KARARLIYIZ’
Kılıçdaroğlu’nun 6’lı masadaki diğer liderlere bir göndermede bulunup bulunmadığı sorusunu yanıtlayan kurmaylar, “Sayın Kılıçdaroğlu, 6’lı masadaki toplantıdan kısa süre sonra böyle bir konuşma yaptı. Önceki gün yapılan MYK toplantısında da ‘ittifakın tam bir kararlılıkla yoluna devam etmesinin kararlaştırıldığını’ anlatmıştı” bilgisini paylaştı.
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