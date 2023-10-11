Kılıçdaroğlu'ndan Cemal Canpolat açıklaması

CHP İstanbul İl Kongresi’nde adaylardan Cemal Canpolat’ın İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun suçlayan sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da tepki gösterdiği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.10.2023 - 09:40
Kılıçdaroğlu'ndan Cemal Canpolat açıklaması
Abone Ol google-news

Pazar günü yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’nde adaylardan biri olan Cemal Canpolat, konuşması sırasında bazı delegelerin ve delege yakınlarının kongrede Özgür Çelik’ten yana tutum sergilemeleri için Ekrem İmamoğlu tarafından İBB’ye işe alındığını söylemişti. Söz konusu suçlamalar hakkında konuşan Ekrem İmamoğlu “Çok çirkinleştiler, çok yalan konuştular. Yalanlarında boğulsunlar, biz tertemiz yürüyeceğiz” demişti. Canpolat’ın sözlerinin AKP’liler tarafından CHP’yi suçlamak için kullanılmasıyla birlikte parti içinde de tepkiler gelmişti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİLİ

Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın programına katılan gazeteci Kürşad Oğuz “CHP’nin İstanbul il kongresinde galip gelen isim Özgür Çelik oldu. Cemal Canpolat’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni suçlayıcı konuşması oldukça tepki çekmişti. Kulislerden alınan bilgilere göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da o konuşma için ‘Ben de hoşnut değilim’ dedi.” ifadelerini kullandı.


Cemal Canpolat Kemal Kılıçdaroğlu

İlgili Haberler

Son dakika... Kılıçdaroğlu 'tezkere' kararını açıkladı... Bahçeli'ye çok sert yanıt!

Son dakika... Kılıçdaroğlu 'tezkere' kararını açıkladı... Bahçeli'ye çok sert yanıt!
Kılıçdaroğlu’ndan ‘10 Ekim’ mesajı

Kılıçdaroğlu’ndan ‘10 Ekim’ mesajı
Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Ömer Topsakal ile gazeteci Selen Yalaz nişanlandı!

Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Ömer Topsakal ile gazeteci Selen Yalaz nişanlandı!

En Çok Okunan Haberler