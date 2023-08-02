Kılıçdaroğlu'ndan TÜM EMEK DER Başkanı Çalışkan'a ziyaret!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Satılmış Çalışkan’ı dernek merkezinde ziyaret etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.08.2023 - 13:43
Kılıçdaroğlu'ndan TÜM EMEK DER Başkanı Çalışkan'a ziyaret!
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği ( TÜM EMEK DER) Başkanı Satılmış Çalışkan’ı dernek merkezinde ziyaret etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından TÜM EMEK DER Başkanı Çalışkan ile ortak basın açıklaması yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Yardımcısıları Hasan Efe Uyar, Aysu Bankoğlu, Aylin Yaman ve Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı eşlik etti.


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