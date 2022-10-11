Kılıçdaroğlu'nun ABD'de görüştüğü Daron Acemoğlu kim, mesleği nedir? Daron Acemoğlu nerelidir?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'deki temasları kapsamında bazı isimlerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü isimler arasında yer alan Daron Acemoğlu'nun kim olduğu ise merak konusu oldu. Peki, Daron Acemoğlu kim, mesleği nedir? Daron Acemoğlu nerelidir?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Boston kentindeki görüşmelerine ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Daron Acemoğlu ile Türkiye'yi konuştuklarını belirtti. İşte, 'Daron Acemaoğlu kimdir?' sorusunun yanıtı...
DARON ACEMOĞLU KİM, MESLEĞİ NEDİR?
3 Eylül 1967 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Daron Acemoğlu, ilköğrenimini İstanbul Kadıköy’deki Aramyan Uncuyan Ermeni İlkokulu’nda tamamladıktan sonra 1986'da Galatasaray Lisesinden mezun oldu. Acemoğlu, lisans derecesini İngiltere'nin York Üniversitesi'nde Matematiksel Ekonomi ve Ekonometri Bölümü'nde (1989) tamamladıktan sonra yüksek lisans (1990) ve doktora (1992) derecelerini ise Londra Ekonomi Okulundan aldı. 1992-1993 yılları arasında Londra Ekonomi Okulu'nda ders verdi. 1993'ten itibaren akademik kariyerini ABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) sürdürdü. 2000 yılında profesör unvanını aldı.
Daron Acemoğlu, 1993 yılından beri Massachusetts Teknoloji
Enstitüsü'nde (MIT) iktisat profesörüdür. Siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma,
ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği konularında çalışmalar
yapar. Siyaset bilimci James A. Robinson’la birlikte yazdığı Diktatörlük ve
Demokrasinin Ekonomik Kökenleri (2006) ve Ulusların Düşüşü: Güç, Refah ve
Yoksulluğun Kökenleri (2012) adlı eserleri çok sayıda ödüle değer görülmüştür.
2021 yılı itibarıyla IDEAS/RePEc araştırma veri tabanına göre, dünyadaki en çok
alıntı yapılan ilk 10 ekonomist arasındadır.
DARON ACEMOĞLU'NA VERİLEN ÖDÜLLER
2005 yılında Daron Acemoğlu, Amerikan Ekonomi Derneği tarafından her iki yılda bir, ABD'nin 40 yaş altındaki en iyi ekonomistine verilen John Bates Clark madalyasına layık görüldü.
Klasik büyüme ve kalkınma teori ve modellerine farklı bir
perspektifle yaklaşımı nedeniyle Sosyal Bilimler dalında 2013 yılı T.C.
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün, Acemoğlu'na verilmesi uygun
görüldü. Acemoğlu'na ödülü, 24 Aralık
2013 tarihinde gerçekleşen törende Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından
verilmiştir.
DARON ACEMOĞLU'NUN KİTAPLARI
30'un üzerinde kitabı bulunan Acemoğlu'nun öne çıkan kitapları şunlardır;
- Yapay Zekayı Yeniden Tasarlamak
- Diktatörlük ve Demokrasinin Ekonomik Kökenleri
- Makroekonomi
- Mikroekonomi
- Dar Koridor
- Ulusların Düşüşü
- Ekonomide Yeni Arayışlar
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