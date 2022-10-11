RTÜK üyeleri kimlerdir, nasıl seçilir? RTÜK üyelerinin görev süresi ne kadar? RTÜK'ü kim denetliyor?

Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye katılacağını duyurmasından sonra RTÜK'ün üyelik dağılımında da dikkat çeken değişiklik yaşandı. RTÜK üyesi Taşcı, "Boş olan RTÜK üyeliği Çelebi’nin AK Parti’ye katılımıyla İYİ Parti’den AK Partiye geçti" dedi. P

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2022 Salı, 20:14
RTÜK üyeleri kimlerdir, nasıl seçilir? RTÜK üyelerinin görev süresi ne kadar? RTÜK'ü kim denetliyor?
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CHP'den istifa eden daha sonra Memleket Partisi'ne katılan ve geçen aylarda Memleket Partisi'nden de ayrılan Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AKP'ye katıldığını duyurdu. Çelebi, "Yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim" dedi. Öte yandan Çelebi'nin 'Cumhur' kararı muhalefet tarafından sert tepkiyle karşılanırken RTÜK Üyesi İlhan Taşcı da RTÜK'ün boş koltuğunun AKP'ye geçtiğini duyurdu. İşte, merak edilen soruların cevabı...

RTÜK ÜYELERİ KİMDİR?

 

Türkiye'de faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyonların yayınlarını denetleyen kamu kuruluşu RTÜK'ün 9 üyesi bulunuyor. O üyeler ve partileri ise şöyle;

1            Ebubekir Şahin                 AK Parti

 

2            Orhan Karadaş                 AK Parti

3            Taha Yücel                         AK Parti

4            İlhan Taşcı                         CHP

5            Nurullah Öztürk               AK Parti

6            Ali Ürküt                           HDP

7            Okan Konuralp                 CHP

8            Mehmet Daniş                AK Parti

 

9            Deniz Güçer                     MHP

RTÜK ÜYELERİ NASIL SEÇİLİR, GÖREV SÜRESİ NE KADAR?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemekle görevli, Anayasanın 133. maddesi kapsamında üyeleri TBMM Genel Kurulunca seçilen, özerk ve tarafsız bir kamu tüzel kişiliğidir. Üst Kurul, Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilen dokuz üyeden oluşur. Üyeleri TBMM Genel Kurulu tarafından siyasi partilerin adayları arasından seçilir.

Seçim sonucu Resmi Gazetede yayımlanır. Üst Kurul üyelerinin görev süresi altı yıldır. Üyeliklerde herhangi bir sebeple boşalma olursa, Türkiye Büyük Millet Meclisi boşalma tarihinden veya boşalma tarihinde tatilde ise tatilin bitiminden başlayarak bir ay içinde yeni üyeyi seçer.

RTÜK'Ü KİM DENETLİYOR?

RTÜK ve TRT'nin sorumlu olduğu kurumlar 2018 yılında değişti. RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanırken TRT de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlandı. 


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