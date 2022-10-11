RTÜK üyeleri kimlerdir, nasıl seçilir? RTÜK üyelerinin görev süresi ne kadar? RTÜK'ü kim denetliyor?

11 Ekim 2022 Salı, 20:14

CHP'den istifa eden daha sonra Memleket Partisi'ne katılan ve geçen aylarda Memleket Partisi'nden de ayrılan Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AKP'ye katıldığını duyurdu. Çelebi, "Yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim" dedi. Öte yandan Çelebi'nin 'Cumhur' kararı muhalefet tarafından sert tepkiyle karşılanırken RTÜK Üyesi İlhan Taşcı da RTÜK'ün boş koltuğunun AKP'ye geçtiğini duyurdu. İşte, merak edilen soruların cevabı...

RTÜK ÜYELERİ KİMDİR?

Türkiye'de faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyonların yayınlarını denetleyen kamu kuruluşu RTÜK'ün 9 üyesi bulunuyor. O üyeler ve partileri ise şöyle;

1 Ebubekir Şahin AK Parti

2 Orhan Karadaş AK Parti

3 Taha Yücel AK Parti

4 İlhan Taşcı CHP

5 Nurullah Öztürk AK Parti

6 Ali Ürküt HDP

7 Okan Konuralp CHP

8 Mehmet Daniş AK Parti

9 Deniz Güçer MHP

RTÜK ÜYELERİ NASIL SEÇİLİR, GÖREV SÜRESİ NE KADAR?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemekle görevli, Anayasanın 133. maddesi kapsamında üyeleri TBMM Genel Kurulunca seçilen, özerk ve tarafsız bir kamu tüzel kişiliğidir. Üst Kurul, Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilen dokuz üyeden oluşur. Üyeleri TBMM Genel Kurulu tarafından siyasi partilerin adayları arasından seçilir.

Seçim sonucu Resmi Gazetede yayımlanır. Üst Kurul üyelerinin görev süresi altı yıldır. Üyeliklerde herhangi bir sebeple boşalma olursa, Türkiye Büyük Millet Meclisi boşalma tarihinden veya boşalma tarihinde tatilde ise tatilin bitiminden başlayarak bir ay içinde yeni üyeyi seçer.

RTÜK'Ü KİM DENETLİYOR?

RTÜK ve TRT'nin sorumlu olduğu kurumlar 2018 yılında değişti. RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanırken TRT de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlandı.