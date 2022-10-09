Venedik Komisyonu nedir? Venedik Komisyonu üyeleri kimlerdir? Venedik Komisyonu'nun görevleri nelerdir?

09 Ekim 2022 Pazar, 09:49

Venedik Konseyi, bazı maddeleri TBMM'de kabul edilen "dezenformasyon yasası"nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından güvence altına alınan ifade özgürlüğüne "engel" teşkil ettiğini açıkladı.



VENEDİK KOMİSYONU NEDİR?

Venedik Komisyonu, resmî adıyla Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu, anayasa hukuku alanında bağımsız uzmanların oluşturduğu, Avrupa Konseyi'nin bir danışma organıdır.

VENEDİK KOMİSYONU NE ZAMAN KURULDU?

Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra, Orta ve Doğu Avrupa'da anayasalar ile ilgili destek ihtiyacı nedeniyle 1990'da kuruldu. 18 Avrupa ülkesinin taraf olduğu bir anlaşmayla kuruldu.

VENEDİK KOMİSYONU'NUN ÜYELERİ KİMLERDİR?

Türkiye, kuruluşundan bu yana Komisyonun üyesidir. 2002 yılı Şubat ayında kurucu anlaşmada yapılan bir değişiklikle Komisyonun üyelik yapısı genişletilmiş ve Avrupalı olmayan ülkelerin de üye olabilmesi imkânı sağlanmıştır. Bu anlaşmadan sonra Avrupa Konseyi'nin 47 üyesinin tümü Venedik Komisyonu'nun da üyesidir. Bunlara ek olarak, 2004'te Kırgızistan, 2005'te Şili, 2006'da Güney Kore, 2007'de Fas ve Cezayir, 2008'de de İsrail ve Tunus, 2009’de Peru ve Brezilya, son olarak da 2010 yılının başlarında Meksika, Komisyona üye olarak katılmıştır. Böylece, Komisyonun üye sayısı 57’ye ulaşmıştır. ABD dâhil sekiz ülke Venedik Komisyonu'nda gözlemci statüsünde bulunmaktadır. Belarus ise Komisyonun tek ortak üyesidir. Güney Afrika ve Filistin Ulusal Yönetimi, gözlemci olmasalar da, Komisyon içinde gözlemciye benzer statüye sahip bir işbirliği içindedirler. Avrupa Komisyonu ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı da, Venedik Komisyonu'nun toplantılarına temsilci göndermektedirler.

VENEDİK KOMİSYONU'NUN GÖREVLERİ NELERDİR?

Venedik Komisyonunun temel hedefi, bir yandan Avrupa'nın temel değerleri nezdinde kıtanın "anayasal mirasının" yayılmasına katkıda bulunmak, diğer

yandan da ülkelere "anayasal ilkyardım" yapmaktır.

Komisyon dört alanda faaliyet göstermektedir. Bunlar: Anayasa hazırlanması sürecine yardım etme, seçimler, referandumlar ve siyasi parti düzenlenmelerine yardımcı olma, anayasa mahkemeleriyle ve ombudsmanlarla işbirliği yapma, çeşitli uluslararası konularda çalışmalar yapma, raporlar hazırlama, seminerler düzenleme.

Venedik Komisyonu, özellikle Berlin Duvarı'nın çöküşü sonrası Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin anayasa hazırlama sürecinde ihtiyaç duydukları yardımı sağlamış ve bu ülkelerin Avrupa standartlarına uygun anayasalar hazırlamalarında öncü rol üstlenmiştir.

VENEDİK KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANIYOR?

Venedik Komisyonu İtalya'nın Venedik şehrinde yılda dört kez toplanmaktadır.