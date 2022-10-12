Kılıçdaroğlu'nun acı günü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısının oğlu Ali Gündüz'ün oğlu Zülfü Emre Gündüz, yaşamını yitirdi.
CHP Atakent Mahallesi delegesi Necmiye Gündüz'ün ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısının oğlu Ali Gündüz'ün oğlu Zülfü Emre Gündüz, yaşamını yitirdi.
Zülfü Emre Gündüz, Ankara’da bir eğitim kurumunda eğitimci olarak çalışmaktaydı.
CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, acı haberi sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:
"Değerli Avukat Ali Gündüz ve Necmiye Gündüz'ün sevgili oğlu, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun yakın akrabası Zülfü Emre Gündüz'ü zamansız kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Kardeşimizin devri daim olsun."
Değerli Avukat Ali Gündüz ve Necmiye Gündüz'ün sevgili oğlu, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun yakın akrabası Zülfü Emre Gündüz'ü zamansız kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz.— Nihat Yeşil (@ChpNihatYesil) October 12, 2022
Kardeşimizin devri daim olsun. pic.twitter.com/XE5bzhNxZ7
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