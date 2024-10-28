Kılıçdaroğlu’nun danışmanından Ali Mahir Başarır’a ‘koruma’ yanıtı: ‘Haddinizi bilecek ahlaki birikim veya parti terbiyeniz yoksa…’

Yayınlanma: 28.10.2024 - 18:33

Güncelleme: 28.10.2024 - 18:33

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ömer Topsakal, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a tepki gösterdi.

Başarır'ın "Bir koruma aracı var. Aynı model koruma aracı, bir Kemal Bey'de var, bir Özgür Bey'de var. Kemal Bey'deki araçların giderleri karşılanıyor" ifadelerine tepki gösteren Topsakal, korumaların devlet görevlisi olduğunu söyledi.

Topsakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Ali Mahir, 'Lüüüks, lüüüks' diye bağırdığınız makam aracı partiye ait değil, bu bir. Devletin sağladığı korumalar, sizin gösterdiğiniz 'özen' nedeniyle değil, devletin verdiği 'görev' nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu’nu koruyorlar. Yani korumalar partiye ait değil, bu iki. Kemal Kılıçdaroğlu’nun herhangi bir şeyi hak edip etmemesine karar vermek, sizin haddinizi, kapasitenizi ve maalesef ahlakınızı fersah fersah aşacak bir kavramdır, bu üç. Haddinizi bilecek ahlaki birikim veya parti terbiyeniz yoksa, bunu bir gurur meselesine dönüştürmeden, en küçük ilçe örgütümüzden destek almanızı öneririm."

Sevgili Ali Mahir,

“Lüüüks, lüüüks” diye bağırdığınız makam aracı partiye ait değil, bu bir.

Devletin sağladığı korumalar, sizin gösterdiğiniz “özen” nedeniyle değil, devletin verdiği “görev” nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu’nu koruyorlar. Yani korumalar partiye ait değil, bu iki.… — Ömer Topsakal (@omertopsakal) October 28, 2024

BAŞARIR NE DEMİŞTİ?

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, şunları söylemişti:

"Sayın 7'nci Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, bir minibüs kullanıyor. Aynı marka ve model minibüsü, Genel Başkanımız Özgür Özel kullanıyor. Bir koruma aracı var. Aynı model koruma aracı, bir Kemal Bey'de var, bir Özgür Bey'de var. Kemal Bey'deki araçların giderleri karşılanıyor.

Yemek giderlerine gelince... Düzenli olarak genel merkezde tabldot ev yemekleri çıkıyor. Ben de yiyorum orada olduğum zaman, sayın Genel Başkan sürekli yiyor, korumaları da sürekli yiyor. Gittikleri zaman kutuya bunları alıyorlar. Gezilerde yeniliyor.

'Hayır, bu yemeği yemiyoruz, arabaları da iade ediyoruz' diyorlarsa ve bu basına sızıyorsa çok ayıp. Artık yeter. Bu konuda artık yeter. Bu kirli algılarla parti yıpranıyor. Partiyi yıpratmaya hiç kimsenin hakkı yok.

Bu ülke bununla meşgul olmak zorunda değil. Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile sanki bir kavga var algısı, Türkiye'nin gündeminde değil. Orada çıkan nohut pilavı Sayın Özgür Özel yiyorsa Kemal Beyin korumaları da yesin bir zahmet.”