Kılıçdaroğlu'nun danışmanından doktora taciz iddiası: 'Siyasi bir kumpas ve karalama kampanyası...'
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya danışmanı Taner Ay’ın bir doktora sosyal medya üzerinden taciz mesajları attığı iddia edildi. Olay doktorun Emniyet’e şikayetiyle ortaya çıktı. Ay “Tarafıma yönelik siyasi bir kumpas ve karalama kampanyası var” ifadelerini kullandı.
2019 yılında gerçekleşen olayda iddiaya göre eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya danışmanı Taner Ay sosyal medya üzerinden doktoru taciz etmeye başladı.
Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar’ın haberine göre Ay her yerden engellenmesi üzerine ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesaplarından doktora mesajlar attı.
ARABANIN CAMINI KIRDI
Doktorun ailesi kızlarının yaşadığı durumu araştırmaya başladı. Bunu duyan Ay, geçen hafta doktorun arabasının yanına gitti. Önce araca bir not bıraktı. Ardından camını kırdı.
Yaşanan süreci anlatan doktor, “Olay yargıya taşındı. Konuşmak doğru olmaz” dedi.
Taner Ay ise doktor ile arasında önce bir gönül bağı olduğunu öne sürüp zaman içerisinde ilişkilerinin bittiğini söyledi.
“GÜVENİP ŞİFRE VERDİM”
Doktoru taciz etmediğini iddia eden Ay, “Ben bu doktora çok güvendim. Kemal Bey’in sosyal medya hesaplarının şifresini ona ben verdim. O da sayfalarda bazı işlemler yapıyordu. O mesajları kendisi atmış. Ben atmadım” dedi.
“SİYASİ BİR KUMPAS”
“Bu konu çok karışık” diyen Ay, “Tarafıma yönelik siyasi bir kumpas ve karalama kampanyası var. Doktorun yıpranmasını istemiyorum. Kendisi de bir şeylerden korktuğu için böyle şikayet yaptı. Arabanın yanına gittiğim doğru. Not bıraktım, camı kırdım” diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Nebioğlu’ndan ‘Müge Anlı’ çıkışı: 'Pişman olacak'
- En düşük emekli maaşına zam gelecek mi?
- Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu kararı
- SHP yeniden siyasette!
- ‘Boğazıma yapıştı, paramı ilk gün elimden alıyordu'
- Üç konfederasyon asgari ücret talebini açıkladı
- İşte en çok dinlediği 15 şarkı!
- AKP'li seçmen Özel'in en çok 'o söylemini' destekliyor
- 'Bu akşam 21.00'de başlıyoruz!'
- ‘Parti içinde en az 50 milletvekili…’