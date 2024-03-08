Kılıçdaroğlu’nun davasında bakan şikâyetini geri çekti
Dokunulmazlığı kalkan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’a hakaret ettiği suçlamasıyla açılan davada dosya mütalaaya gönderildi.
Bayraktar’ın avukatı ise şikâyetini geri çekti. Kılıçdaroğlu’nun ifadesinin alınması için ikamet adresi dikkate alınıp Ankara Asliye Ceza Mahkemesi’ne talimat gönderilmişti. Kılıçdaroğlu’nun avukatlarının dilekçe sunması üzerine tebligat 51. Asliye Ceza Mahkemesi’ne geri gönderildi.
Duruşmaya Kılıçdaroğlu’nun avukatları katıldı. Erdoğan Bayraktar’ın avukatı şikâyetten vazgeçme dilekçesi sunduğu görüldü. Mahkeme dosyanın mütalaayı hazırlaması için duruşma savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı 2 Mayıs’a erteledi.
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