Son Dakika... CHP'den 'Burcu Köksal' açıklaması: 'Tek bir yurttaşımız dahi...'

Son dakika gelişmesi... . Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) sosyal medya hesabından Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti'ye yönelik ayrımcı sözlerine ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "Belediyelerimizin kapıları dün olduğu gibi bugün de herkese sonuna kadar açık olacak, tek bir yurttaşımız dahi kimlikleri nedeniyle haklarından ve kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 15:46
Son Dakika... CHP'den 'Burcu Köksal' açıklaması: 'Tek bir yurttaşımız dahi...'
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) sosyal medya hesabından CHP Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde belediye kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak" ifadelerine ilişkin açıklama geldi. 

"Belediyelerimizin kapıları dün olduğu gibi bugün de herkese sonuna kadar açık olacak, tek bir yurttaşımız dahi kimlikleri nedeniyle haklarından ve kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmayacaktır. Tüm halkımızı 31 Mart 2024’te Türkiye İttifakı’nda buluşmaya davet ediyoruz" notuyla paylaşılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet Halk Partisi, bir asrı aşan tarihimizde olduğu gibi, bugün de siyaset ve yönetim anlayışının temeline Cumhuriyeti, demokrasiyi, eşit yurttaşlığı, halkçılığı koymaktadır. 

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ten devraldığımız tarihsel sorumluluğumuz ışığında halkın tüm kesimlerini ayrım gözetmeksizin kucaklamayı, halkımızın sorunlarına çözüm üretmeyi, halkımızla omuz omuza ülkemizi bulunduğu noktadan daha ileriye taşımayı en büyük görevimiz kabul ediyoruz. 

100 yıl önce emperyalizme karşı bağımsız, eşit, özgür bir ülkeyi kuran iradenin torunları olarak bugün de eşit, özgür, birlikte zengin ve barış içinde yaşayan bir ülke inşa etme hayalimiz ve irademiz her zamankinden daha güçlü.

Türkiye'yi kimlikler üzerinden ayrıştıran kutuplaştırıcı siyasetin karşısında inanç, etnik köken, yaşam tarzı, sosyoekonomik durum, siyasi görüş ayrımı yapmaksızın tüm halkı kapsayan ve kucaklayan bir siyaset kurmakta kararlıyız. 

3 Mart 2024 Yerel Seçimlerine giderken, bu anlayışın ve ilkelerin en açık ifadesi olan, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel tarafından liderliği yapılan Türkiye İttifakı'nı yurdumuzun dört bir köşesinde kararlılıkla kuruyor ve büyütüyoruz.

Halkçı belediyeciliği rehber edinen, gücünü halkın iradesinden alan Cumhuriyet Halk Partili belediyeler geçmişte ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de tüm toplum kesimlerini ayrımsız kucaklamaya devam edecektir. Bugün yönetmekte olduğumuz ve 31 Mart 2024'ten itibaren yönetmeye başlayacağımız tüm belediyelerimizin kapıları herkese sonuna kadar açık olacak, tek bir yurttaşımız dahi kimlikleri nedeniyle haklarından ve kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmayacaktır. 

Tüm halkımızı 31 Mart 2024'te Türkiye İttifakı'nda buluşmaya davet ediyoruz."


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