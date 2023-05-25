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Kılıçdaroğlu'nun karşısında yaptığı hareketler tepki çekti: 'Utanmaz adam!'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu BabalaTV'de soruları yanıtlarken, Umut Nimet Ataş isimli katılımcının yaptığı hareketler sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2023 - 13:21
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu BabalaTV’de soruları yanıtladı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Umut Nimet Ataş isimli bir katılımcının sorusuna cevap verirken yaptığı hareketler sosyal medyada sert tepki aldı. 

Bir Twitter kullanıcısı "Terbiyesiz herif, hareketlere bak. Karşındaki kişi seni insan gibi dinleyip, insan gibi cevap veriyor ama sen edepsiz edepsiz hareketler yapıyorsun" ifadelerini kullandı.

Bir başka kullanıcı ise "Utanmaz adam, yazık senin aldığın terbiyeye, alamamışsın da zaten yeterince, böyle çiğ kalmış, olamamışsın. Yazık sana, utanılacak haline gülüyorsun, gevşek herif!" diye tepki gösterdi.

“Hayatımda AKP teşkilatlarından içeri girmemiştim, Diyarbakır’daki huzurun, güven ortamının zedeleneceği korkusuyla oy verdim” ifadelerini de kullanan Umut Nimet Ataş’ın sözleri yalanlanmış, uzun süredir AKP teşkilatının içinde olduğu ortaya çıkmıştı. Ataş'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla olan fotoğrafı da sosyal medyada gündem oldu.



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