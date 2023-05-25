Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Babala TV çağrısı: Paylaşımları durdurun
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Babala TV'de kendisine soru soran gençleri eleştirenlere seslenen Kılıçdaroğlu, 'AK Partili değilim dedi fotoğrafı çıktı' vb. paylaşımları durdurun. İnsan kendini nasıl tanımlıyorsa odur" dedi.
Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Babala TV isimli Youtube kanalının Mevzular Açık Mikrofon isimli programına katıldı. Oğuzhan Uğur’un moderatörlüğünü yaptığı program, YouTube’da yayımlandı.
"KAVGA DİLİNİ BIRAKIN"
Kılıçdaroğlu programı izleyenlerin soru soran gençlere tepki göstermesini eleştirdi.
"Kavga dilini bırakın" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Soru soran gençlere, 'AK Partili değilim dedi ama fotoğrafı çıktı' vb. paylaşımları durdurun. Cesaret gösterip o salona geldiler; insan kendini nasıl tanımlıyorsa, hissediyorsa, odur. En büyük yalnızlığı bu konuda hissettiğimi de söylemek zorundayım. Bırakın kavga dilini gençler."
Soru soran gençlere, “AK Partili değilim dedi ama fotoğrafı çıktı” vb. paylaşımları durdurun. Cesaret gösterip o salona geldiler; insan kendini nasıl tanımlıyorsa, hissediyorsa, odur. En büyük yalnızlığı bu konuda hissettiğimi de söylemek zorundayım. Bırakın kavga dilini gençler.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 24, 2023
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