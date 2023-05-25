Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Babala TV çağrısı: Paylaşımları durdurun

Yayınlanma: 25.05.2023 - 03:48

Güncelleme: 25.05.2023 - 03:50

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Babala TV isimli Youtube kanalının Mevzular Açık Mikrofon isimli programına katıldı. Oğuzhan Uğur’un moderatörlüğünü yaptığı program, YouTube’da yayımlandı.

"KAVGA DİLİNİ BIRAKIN"

Kılıçdaroğlu programı izleyenlerin soru soran gençlere tepki göstermesini eleştirdi.

"Kavga dilini bırakın" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Soru soran gençlere, 'AK Partili değilim dedi ama fotoğrafı çıktı' vb. paylaşımları durdurun. Cesaret gösterip o salona geldiler; insan kendini nasıl tanımlıyorsa, hissediyorsa, odur. En büyük yalnızlığı bu konuda hissettiğimi de söylemek zorundayım. Bırakın kavga dilini gençler."