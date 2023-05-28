Yayınlanma: 28.05.2023 - 18:28

Güncelleme: 28.05.2023 - 18:28

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı seçimlerde, oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. Sandıklar 17.00 itibarı ile kapandı ve oy sayımına geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunun sonuçları merak ediliyor. Peki, 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan ne kadar oy aldı? Cumhurbaşkanı seçimi 2. tur sonuçları...

NE KADAR SANDIK AÇILDI?

28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Türkiye genelinde sandıkların yüzde 49.39'u açıldı.

İKİNCİ TURDA RECEP TAYYİP ERDOĞAN NE KADAR OY ALDI?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 55.80 oy aldı.

İKİNCİ TURDA KEMAL KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALDI?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 44.20 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI

YSK'nın kesin sonuçlarına göre 14 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde Recep Tayyip Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'ini, Sinan Oğan yüzde 5,17'sini, Muharrem İnce yüzde 0,43'ünü aldı.

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

Kayıtlı seçmen sayısı 64 milyon 145 bin 504 kişi, oy kullanan seçmen sayısı 55 milyon 833 bin 153 kişi, geçerli oy 54 milyon 796 bin 49 kişi, geçersiz oy sayısının 1 milyon 37 bin 104 kişi olduğu belirtildi. Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'ne katılma oranı yüzde 87,04 oldu, 1 milyon 37 bin 104 oy geçersiz sayıldı.

Yurt dışında 3 milyon 423 bin 759 kayıtlı seçmenden 1 milyon 691 bin 287'si oy kullandı. Oyların 1 milyon 676 bin 268'i geçerli, 15 bin 19'u geçersiz sayıldı. Yurt dışında seçime katılma oranı yüzde 49,40 olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı seçimi için gümrük kapılarında 148 bin 183 oy kullanıldı, bunlardan 146 bin 847'si geçerli, 1336'sı geçersiz sayıldı. Gümrük kapılarında seçime katılma oranı ise yüzde 4,33 oldu.