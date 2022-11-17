Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şehit uzman çavuş Sinan İnak için taziye mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Sinan İnak için taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabında yayımladığı mesaj şöyle:

“Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerimiz Sinan İnak’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!”

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerimiz Sinan İnak’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!????