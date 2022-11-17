Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şehit uzman çavuş Sinan İnak için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerimiz Sinan İnak’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2022 Perşembe, 17:23
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şehit uzman çavuş Sinan İnak için taziye mesajı
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Sinan İnak için taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabında yayımladığı mesaj şöyle:

“Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerimiz Sinan İnak’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!”


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