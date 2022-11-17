Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şehit uzman çavuş Sinan İnak için taziye mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerimiz Sinan İnak’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Sinan İnak için taziye mesajı yayımladı.
Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabında yayımladığı mesaj şöyle:
“Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerimiz Sinan İnak’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!”
Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerimiz Sinan İnak’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!????— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 17, 2022
Video Haberler
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
- 2011'de FETÖ'yü övdüğü sözleri böyle savundu
- Atmacayı itfaiye kurtardı
- Meslek aşkı herkesi hayran bırakıyor
- 60 yıldır saat tamir ediyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhurbaşkanı adaylığı için iki isim verdi
- İYİ Parti'ye seslendi
- Taksim bombacısının kullandığı 4 sır cep telefonu
- İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yeni gelişme
- O sorular karşısında suspus!
- Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması
- O soruyu kendimize sorar hale geldik
- Taksim bombacısının ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı
- Barış Akarsu’nun yaşamı film oldu
- İYİ Partili Ali Kıdık'a silahlı saldırı