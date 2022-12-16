Kilis'te 2 işçi göçük altında kalarak yaşamını yitirdi

Kilis'te içme suyu hattı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

AA
16 Aralık 2022 Cuma, 15:49
Kilis'te 2 işçi göçük altında kalarak yaşamını yitirdi
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Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Geçitboyu köyüne yapılan içme suyu hattı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.

İki işçinin toprak altında kalması üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

İşçilerden Bayram Yıldız, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Diğer işçi Hasan Çelik de yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından toprak altından çıkarıldı.

Hastaneye kaldırılan Çelik ve Yıldız, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın görgü tanığı Mehmet Gündüz, "İşçiler, taş diziyorlardı ve toprak kayması sonucu altında kaldılar. Olayı gördüm. Ben burada işçi değilim ama işlerim için buradan geçiyordum" diye konuştu.


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