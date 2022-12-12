Kop Dağı'nda yapımı süren tünelde göçük; 5 yaralı

12 Aralık 2022 Pazartesi, 16:29

Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ve Doğu Anadolu Bölgesi'ni, Karadeniz'e bağlayacak olan Kop Dağı Tüneli’ndeki yapım çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yaralı kurtarılan 5 işçi, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İşçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.