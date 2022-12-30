Kilis'te dehşet... Ağabeyini öldürdükten sonra annesinin mezarının başında intihar etti

30 Aralık 2022 Cuma, 16:30

Elbeyli içesi Cumhuriyet Caddesi'nde, 30 Aralık Cuma öğleden sonra köy korucusu olan Mehmet Çelik, caddede arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavgalı olduğu çiftçilik yapan ağabeyi Barış Çelik ile karşılaştı.

Çıkan tartışma sırasında öfkelenen Mehmet Çelik yanındaki tabancayla ağabeyine ateş edip kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde Barış Çelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

CENAZELERE OTOPSİ YAPILACAK

Polis, kaçan Mehmet Çelik'i yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin aradığı Çelik, Elbeyli İlçe Mezarlığı'nda annesi Asiye Çelik'in mezarının yanında başından vurulmuş halde bulundu.

Çelik'in ilk belirlemelere göre intihar ettiği tespit edildi.

Çelik kardeşlerin cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Kilis Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.