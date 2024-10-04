Kilis’te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kilis’te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kilis’te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı
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İHA
Yayınlanma: 04.10.2024 - 11:47

Kaza, Av. Mehmet Yeşilçimen Caddesinde meydana geldi. İ.E. yönetimindeki 79 ABL 694 plakalı otomobil ile M.Ö. idaresindeki 79 AH 651 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü M.Ö. yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 ekiplerince Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaralanan M.Ö.’nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Etiketler: #kilis

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