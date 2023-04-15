Kilis'te motosiklet şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Musabeyli ilçesinde şarampole devrilen motosiklette bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Kilis'in Musabeyli ilçesinde şarampole devrilen motosikletteki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Y.S.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Çınar köyü civarında şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, motosiklette bulunan G.S. hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Y.S. ise, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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