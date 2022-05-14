Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 22 kişi tutuklandı

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 09:51

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kilis genelinde uyuşturucu madde satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Kimlikleri ve adresleri tespit edilen kişilere operasyon düzenlendi.

2 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Eş zamanlı baskınlarda 24 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 kilo 738 gram metamfetamin, 68 gram esrar, 15 gram bonzai, 14 bin 768 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerden 22'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 2'si de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.