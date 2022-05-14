Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 22 kişi tutuklandı
Kilis'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 22'si tutuklanırken, 2'si de adli kontrolle serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kilis genelinde uyuşturucu madde satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Kimlikleri ve adresleri tespit edilen kişilere operasyon düzenlendi.
2 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Eş zamanlı baskınlarda 24 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 kilo 738 gram metamfetamin, 68 gram esrar, 15 gram bonzai, 14 bin 768 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Şüphelilerden 22'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 2'si de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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