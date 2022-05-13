'Uyuşturucu operasyonunda 10. kattan atlayan şüpheli öldü' iddiası

13 Mayıs 2022 Cuma, 16:18

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kayseri, Gökkent Mahallesi’ndeki bir binanın 10. katındaki dairenin uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığını tespit etti. Eve operasyon düzenleyen ekiplere, bu sırada içeride bulunan şüpheli M.A. (26) kapıyı açmadı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İddiaya göre; ekiplerin kapıyı kırarak eve girdiği sırada şüpheli kaçmak için dairenin balkonundan atladı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, M.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

ÇOK MİKTARDA KİMYASAL MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramada, uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirilen çok miktarda kimyasal madde, pres makinesi, özel olarak hazırlanmış havalandırma, aydınlatma, nemlendirme ve kurutma sistemi, uyuşturucu üretimi için çimlendirme ve filizlendirme sistemi, güç makinesi, öğütme makinesi, gübreli toprak, uyuşturucunun güneşten korunması için kullanılan siyah çadır, uyuşturucu imalatında kullanılan çeşitli bitkiler, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ile bir miktar esrar ele geçirildi.