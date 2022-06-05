Kilis’te yediği yemekten zehirlenen 5 kişi hastanelik oldu

Kilis'te 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

İHA
05 Haziran 2022 Pazar, 21:09
Kilis’te yediği yemekten zehirlenen 5 kişi hastanelik oldu
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Polateli ilçesine bağlı Yılanca köyünde yaşayan İbrahim, Mine, Cemile, Berat Turanalp ve Zahide Özdemir, evde yemek yedi.

Bir süre sonra bulantı ve baş dönmesi hissi yaşayan aile bireyleri gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


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