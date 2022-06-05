Kilis’te yediği yemekten zehirlenen 5 kişi hastanelik oldu
Kilis'te 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Polateli ilçesine bağlı Yılanca köyünde yaşayan İbrahim, Mine, Cemile, Berat Turanalp ve Zahide Özdemir, evde yemek yedi.
Bir süre sonra bulantı ve baş dönmesi hissi yaşayan aile bireyleri gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Video Haberler
- Denize giren 16 yaşındaki genç boğuldu
- 'Mülteci yaratan politikalara karşıyız'
- Ankara'da hareketli dakikalar
- Düğün konvoyunda kavga: Gelin ayırmaya çalıştı
- Şırnak’ta seyir halindeki tır alevlere teslim oldu
- Kahta çayı'nda mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı
- Rusya, Ukrayna’da tarihi manastırı bombaladı
- Bodrum sahillerinde yoğunluk
- ‘Castoro 10’ isimli gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
- LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar yatacak?
- Peker'den 'sokak' ve 'seçim günü' mesajları
- 3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme
- 'Atatürk Havalimanı'na ilişkin yeni belge ortaya çıktı!
- CHP'den yeni 'TURKEN' belgeleri
- Ceyda Kasabalı kimdir, nereli, kaç yaşında?
- 'Kazanamaz' diyenler önde!
- Faturası Türk'e kesildi
- Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti
- Japonya, ABD ve Güney Kore'den 'güvenlik iş birliği'