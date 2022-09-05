Nirvana, 'Nevermind' albüm kapağı davasını kazandı

05 Eylül 2022 Pazartesi, 11:39

Nirvana’nın 1991 yılında yayınladığı 'Nevermind' albümünün kapağında bebekken çıplak fotoğrafı kullanıldığı gerekçesiyle dava açan Spencer Elden'ın başvurusu ABD'de bir yargıç tarafından reddedildi.

Yargıç, fotoğrafının kullanılmasının "cinsel istismarı" suçunu teşkil ettiğini öne süren Elden'ın başvurusunun zamanaşımı nedeniyle kabul edilemeyeceğini belirtti.

TAZMİNAT TALEP ETMİŞTİ

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, Elden albüm kapağında, bir havuzda çıplak bir şekilde, oltaya takılmış bir dolarlık banknota uzanıyordu. Elden o yaşta böyle bir fotoğrafa rıza veremeyeceği gerekçesiyle 2021 yılında 150 bin dolarlık tazminat talep etmiş, bu fotoğraf nedeniyle stres yaşadığını savunmuştu. Başvurunun reddedilmesinin ardından, Elden ocak ayında yeni bir başvuru yapmıştı.

Fotoğraf için Elden’ın ebeveynlerine 200 dolar ödenmişti.

SANIK AVUKATLARI: ELDEN, 'NIRVANA BEBEĞİ' OLMAKTAN MUTLU

Sanık avukatları, Elden’ın 'Nirvana bebeği' olmaktan mutlu olduğunu, hatta ilerleyen yıllarda bu fotoğrafı tekrar çektirdiğini belirtti. Sanıklar arasında fotoğrafçı Kirk Weddle, eski Nirvana üyeleri Dave Grohl ve Krist Novoselic ve intihar eden Kurt Cobain’in eşi Courtney Love da yer alıyor.