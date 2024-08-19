'Killer' yazılı aracın çarpmasıyla ölen kızlarının tabutlarına sarılıp gözyaşı döktü

Kütahya’da, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Mine Acar (16) ve Melike Acar (15) kardeşler toprağa verildi. Cenazede baba Arif Acar, kızlarının tabutlarına sarılarak gözyaşı döktü.

DHA
Yayınlanma: 19.08.2024 - 16:24
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Kütahya- Eskişehir kara yolu Çiniciler Çarşısı önünde önceki gece Mine Acar ve Melike Acar’a, yolun karşısına geçerken Samet Sadıç yönetimindeki otomobil çarptı. Kazada iki kız kardeş hayatını kaybetti.

Kütahya Şehir Hastanesi’nde otopsi işlemleri tamamlanan Mine ve Melike Acar kardeşler için bugün Ziya Hisar Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Acar kardeşlerin ailesi, arkadaşları ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Cenazede baba Arif Acar, kızlarının tabutlarına sarılarak gözyaşı döktü. Acar kardeşler, kılınan cenaze namazlarının ardından Kütahya Şehir Mezarlığı’na toprağa verildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Samet Sadıç, dün çıkarıldığı Kütahya Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine konulurken, otomobilin arkasında yazan ‘Killer 777’ (katil) yazısı ise dikkat çekti.


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