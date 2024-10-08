Kilolarca bonzai ele geçirildi... Sakarya'da 'uyuşturucu' operasyonu: 3 tutuklama

Yayınlanma: 08.10.2024 - 12:24

Güncelleme: 08.10.2024 - 12:27

KOM Şube Müdürlüğü ile Sapanca, Karasu ve Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde dün 3 ilçede uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

KİLOLARCA BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ

Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bulunan Fevziye Mahallesi’nde yapılan operasyonda; 20 kilo 760 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan M.Ö.Ç. isimli şahıs, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karasu Yalı Mahallesi’nde yapılan operasyonda; 25 gram metamfetamin, 30 gram kubar esrar, 8 gram bonzai, 10 Ml sıvı amfetamin, 3 gram kenevir tohumu, 2 adet hassas terazi, 2 adet sentetik hap, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 52 adet fişek, 2 adet cep telefon ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 400 TL nakit para ele geçirildi.

Yakalanan R.K.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Akyazı Salihiye Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonda ise; 20 gram kubar esrar, 6 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan O.K., sevk edildiği Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.