Yayınlanma: 31.12.2024 - 17:11

Güncelleme: 31.12.2024 - 17:11

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, değerli kağıtların 2025 yılında uygulanacak satış bedellerini açıkladı. Yurttaşlar ehliyet, kimlik ve pasaport ücretlerini merak etti. Peki, Kimlik fiyatları ne kadar oldu? 2025 kimlik harç ücretleri ne kadar zamlandı? İşte, ayrıntılar...

KİMLİK DEFTER BEDELİ NE KADAR OLDU?

Resmi Gazete'de yayımlanan son bilgilere göre yeni kimlik kartlarının defter bedeli 185 TL, kayıp kimlik için ödeme ücreti ise 370 TL oldu.

KİMLİK YENİLEME SÜRESİ İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün aldığı karara göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla eski nüfus cüzdanlarıyla tapu işlemi yapılamayacak; vatandaşların işlemler için çipli kimlik kartlarıyla başvurması gerekecek.

İşte 2025'te uygulanacak ücretler

NOTER KAĞIT ÜCRETİ: 125 TL

BEYANNAME ÜCRETİ: 125 TL

PROTESTO, VEKALETNAME, RESEN SENET ÜCRETİ: 250 TL

İKAMET İZNİ HARÇ BEDELİ: 810 TL

KANUNİ BİLDİRİM SÜRESİ DIŞINDA DOĞUM NEDENİYLE DÜZENLENEN KİMLİK ÇIKARTMA ÜCRETİ: 185 TL

DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ: 185 TL

KAYIP NEDENİYLE KİMLİK ÇIKARTMA ÜCRETİ: 370 TL

AİLE CÜZDANI ÜCRETİ: 1010 TL

SÜRÜCÜ ÇALIŞMA BELGELERİ: 1420 TL

MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ ÜCRETİ: 1270 TL

İŞ MAKİNESİ TESCİL BELGESİ ÜCRETİ: 1060 TL

BANKA ÇEKLERİ: 80 TL

MAVİ KART ÜCRETİ: 185 TL

YABANCI ÇALIŞMA BELGESİ: 810 TL

ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYET BELGESİ: 810 TL