Kimlikleri belirlendi: Kuyumculara 'sahte altın' satan 2 kişi yakalandı

Yayınlanma: 14.04.2025 - 10:17

Güncelleme: 14.04.2025 - 10:18

Afyonkarahisar'daki Uzun Çarşı'da faaliyet gösteren kuyumculara dün saat 17.00 sıralarında sahte altın satmaya çalışan kişiler olduğuna dair şikayet alan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada kimliği belirsiz 2 kişinin 2 kuyumcuya sahte gram altın sattığı tespit edildi.

2 KİŞİ YAKALANDI

Polis ekipleri kamera incelemeleri ve detaylı çalışma sonucunda A.A. (47) sokak üzerinde sahte 13 adet 1 gram altın, 2 adet 22 ayar gram altın, 2 adet gerçek gram altın ve 2 adet gerçek çeyrek altınla yakaladı.

A.S. (28) olduğu tespit edilen diğer şüpheli ise konakladığı otelde yakalandı. A.S.'nin daha önceden 3 dolandırıcılık suçundan sabıkalı olduğu tespit edildi.

Polis tarafından başka kuyumcu esnaflarının da dolandırılmış olabileceği düşünülerek esnaflar dolaşıldığında 5 kuyumcu esnafının da bu şekilde dolandırıldığı, 2 kişinin toplamda 7 esnafa 27 sahte gram altın sattıkları belirlendi.

2 şüphelinin kiralık araçla il dışından geldikleri ve otelde konakladıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli adli makamlara sevk edildi.