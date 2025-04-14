Kimlikleri belirlendi: Kuyumculara 'sahte altın' satan 2 kişi yakalandı
Afyonkarahisar'da kuyumculara sahte altın sattığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı.
Afyonkarahisar'daki Uzun Çarşı'da faaliyet gösteren kuyumculara dün saat 17.00 sıralarında sahte altın satmaya çalışan kişiler olduğuna dair şikayet alan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada kimliği belirsiz 2 kişinin 2 kuyumcuya sahte gram altın sattığı tespit edildi.
2 KİŞİ YAKALANDI
Polis ekipleri kamera incelemeleri ve detaylı çalışma sonucunda A.A. (47) sokak üzerinde sahte 13 adet 1 gram altın, 2 adet 22 ayar gram altın, 2 adet gerçek gram altın ve 2 adet gerçek çeyrek altınla yakaladı.
A.S. (28) olduğu tespit edilen diğer şüpheli ise konakladığı otelde yakalandı. A.S.'nin daha önceden 3 dolandırıcılık suçundan sabıkalı olduğu tespit edildi.
Polis tarafından başka kuyumcu esnaflarının da dolandırılmış olabileceği düşünülerek esnaflar dolaşıldığında 5 kuyumcu esnafının da bu şekilde dolandırıldığı, 2 kişinin toplamda 7 esnafa 27 sahte gram altın sattıkları belirlendi.
2 şüphelinin kiralık araçla il dışından geldikleri ve otelde konakladıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli adli makamlara sevk edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İfade işlemleri ertelendi
- Özel, İmamoğlu için toplanan imza sayısını açıkladı!
- Atatürkçü komutanlara hapis yolu
- ‘Saray’ın danışmanlarının maaşı ne kadar olacak?
- Eski AKP’li vekil eyleme başladı!
- Çirkin sözlere karşı harekete geçildi
- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama
- 'Katılanlara işlem yapılacak'
- 'CHP'nin tabanı da rahatsız oldu'
- AKP'li Gül'ün seçtiği kitap gündem oldu