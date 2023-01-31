Kimse anlam veremedi: İşyerinin önündeki Hülya Avşar maketine saldırdı

Karabük'te bir şahıs, işyerinin önüne reklam maksadıyla konulan ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın karton maketine saldırdı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 09:38
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Karabük'ün Ankara Caddesi'nde mobilya satan bir işyerinin önünden geçen şahıs mağazaya ait karton makete saldırdı.

Reklam maksadıyla mağazanın önüne konulan ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın karton maketini tekmeleyen kişi, karton parçalandıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

Durumu fark eden mağaza sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra polise ihbarda bulundu.

Polis ekipleri, henüz kimliği belirlenemeyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası şahsın makete saldırdığı, daha sonra parçaladığı anları saniye saniye kaydetti. 


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