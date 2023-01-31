Kimse anlam veremedi: İşyerinin önündeki Hülya Avşar maketine saldırdı
Karabük'te bir şahıs, işyerinin önüne reklam maksadıyla konulan ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın karton maketine saldırdı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Karabük'ün Ankara Caddesi'nde mobilya satan bir işyerinin önünden geçen şahıs mağazaya ait karton makete saldırdı.
Reklam maksadıyla mağazanın önüne konulan ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın karton maketini tekmeleyen kişi, karton parçalandıktan sonra bölgeden uzaklaştı.
Durumu fark eden mağaza sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra polise ihbarda bulundu.
Polis ekipleri, henüz kimliği belirlenemeyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası şahsın makete saldırdığı, daha sonra parçaladığı anları saniye saniye kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Milyonların beklediği EYT'de kötü haber
- Valorant Challengers Türkiye Birlik Ligi devam ediyor
- İstismar aleni, yargılama gizli
- Demirtaş'tan dikkat çeken sözler
- Türkiye'nin geleceğine 'imza'
- Vatandaşlık oyununda ikinci perde
- Erdoğan işine son verilen muhabiri hedef aldı
- Kemal Kılıçdaroğlu çok sert uyardı
- 'Gerçekte korkudan uyuyamayan ödlek'
- Yılmaz Morgül'den kötü haber!