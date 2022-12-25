Yeni Akit hedef almıştı... Hülya Avşar'dan 'çıplak klip' açıklaması

10 Aralık'ta yeni şarkısı 'Anlatma'nın klibini yayımlayan ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, görüntülerde çıplak gözüktüğü için hedef alınmıştı. Avşar'dan konuya ilişkin ilk yorum geldi.

İHA
25 Aralık 2022 Pazar, 10:25
Yeni Akit hedef almıştı... Hülya Avşar'dan 'çıplak klip' açıklaması
Abone Ol google-news

Geçen yıl 'ekonomi'ye ilişkin sorulara 'Gerekirse simit yenecek' diyerek büyük tepki toplayan şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, 10 Aralık'ta yayımladığı 'Anlatma' klibi nedeniyle eleştirilerin hedefinde yer almıştı.

"ORADA ÇIPLAKLIK YOK..."

Klipte çıplak sahnelere yer verdiği için hedef olan Avşar, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "Aslında orada çıplaklık yok. Çıplaklık hissi veriyor olabilir. Dengelemek lazım, çok severek ve bilerek yaptım. Seviyorum da klibimi." 

"KADIN VÜCUDUNU SATILIK MAL GİBİ..."

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit, Avşar için  "Hülya Avşar yeni bir rezilliğe imza attı. 'Anlatma' isimli bir sözde şarkı için klip hazırlığı yaptığı açıklanan Hülya Avşar, yönetmenliğini üstlendiğini klibinde kadın vücudunu satılık bir mal imiş gibi teşhir eden çırılçıplak görüntülerle kameraların karşısına geçti" ifadelerine yer vermişti.


Hülya Avşar çıplak klip Yeni Akit Simit

En Çok Okunan Haberler