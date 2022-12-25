Yeni Akit hedef almıştı... Hülya Avşar'dan 'çıplak klip' açıklaması
10 Aralık'ta yeni şarkısı 'Anlatma'nın klibini yayımlayan ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, görüntülerde çıplak gözüktüğü için hedef alınmıştı. Avşar'dan konuya ilişkin ilk yorum geldi.
Geçen yıl 'ekonomi'ye ilişkin sorulara 'Gerekirse simit yenecek' diyerek büyük tepki toplayan şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, 10 Aralık'ta yayımladığı 'Anlatma' klibi nedeniyle eleştirilerin hedefinde yer almıştı.
"ORADA ÇIPLAKLIK YOK..."
Klipte çıplak sahnelere yer verdiği için hedef olan Avşar, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "Aslında orada çıplaklık yok. Çıplaklık hissi veriyor olabilir. Dengelemek lazım, çok severek ve bilerek yaptım. Seviyorum da klibimi."
"KADIN VÜCUDUNU SATILIK MAL GİBİ..."
İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit, Avşar için "Hülya Avşar yeni bir rezilliğe imza attı. 'Anlatma' isimli bir sözde şarkı için klip hazırlığı yaptığı açıklanan Hülya Avşar, yönetmenliğini üstlendiğini klibinde kadın vücudunu satılık bir mal imiş gibi teşhir eden çırılçıplak görüntülerle kameraların karşısına geçti" ifadelerine yer vermişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Armağan Çağlayan'dan üzen haber! Böyle veda etti
- CHP'li belediye başkanlarından ortak bildiri
- 'Üç maymunu oynamadılar, doğrudan alkışladılar'
- Halk TV çalışanı Uğur Yanıkel yaşamını yitirdi
- Erdoğan: 'Pazartesi yeni müjdeleri paylaşacağız!'
- 'Erdoğan'lı ilana 'misilleme' geldi
- Noel öncesi kanlı saldırı
- Kılıçdaroğlu: Hesap soracağım!
- 2022 yılının sonuna doğru Cumhur'a kötü sürpriz
- Ebubekir Şahin ve Emin Çapa'dan 'maske' tartışması