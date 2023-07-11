Sivas'ta feci kaza... 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı!
Hafik ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 5 kişi de yaralandı.
Sivas'ın Hafik ilçesinde bağlı Sofular köyü mevkiinde A.A. (44) yönetimindeki 58 TL 218 plakalı hafif ticari araç devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan A.A. (67) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü ile Z.P. (32), Z.P. (4), R.A. (41) ve A.E.P. (9), Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan A.E.P. ise, Sivas'a sevk edildi.
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