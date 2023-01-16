Kimyasal saldırı zanlısından pişkin savunma! 'Susturmak için yaptım'

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 12:59

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 13:35

Konya'daki olay, 19 Haziran 2022 tarihinde Çumra ilçesi Bakkalbaşı Mahallesi 72125'inci Sokak'ta meydana geldi. Merve Küçüktekin'in evine gelen 1,5 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı sözleşmeli er Sabit Türk, 'Su sayacına bakacağız abla' diyerek kapıyı açtırdı.

Türk, pet şişe içindeki yanıcı kimyasal maddeyi Küçüktekin'e fırlattı. Yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası otomobiliyle kaçan Türk, İzmir'deki birliğine dönerken, Ilgın ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Türk, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

KUVVETLİ ASİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. Olayın nasıl gerçekleştirildiğinin anlatıldığı iddianamede Küçüktekin'in yüzü, boyun bölgesi ve kollarında; cilt ve cilt altında ikinci derece yanık oluştuğuna ve bunun basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek, hayati tehlike meydana getirecek şekilde olduğuna yer verildi. Dökülen sıvı madde nedeniyle Küçüktekin'in evinin demir kapısının boya kalıntısı üzerinde erime, kalkma ve deforme olduğunun saptandığı belirtildi. İddianamede, Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda yapılan incelemede dökülen sıvı kimyasal maddede kuvvetli asit olduğu ve kuvvetli asitlerin de genelde tahriş edici ve aşındırıcı özelliğe sahip olduğu anlatıldı. Sabit Türk'ün, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması istenilen iddianame, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşmasına tutuklu Sabit Türk ile saldırı sonrası 4 kez yapılan ameliyat sonrası taburcu olan ve halen tedavisi devam eden Merve Küçüktekin ve taraf avukatları katıldı. Sabit Türk, mahkemedeki savunmasında Merve Küçüktekin ile 2019 yılında internet aracılığıyla tanıştıklarını belirtti. Türk, mahkemedeki savunmasında, ''İnternet üzerinden tanıştık. Ankara'dayken yanıma geliyordu. Olay 19 Haziran'da oldu. Bana sosyal medya üzerinden 'Sen adam değilsin. Sen erkek değilsin' diyordu. Erkeklik gururuma hakaret ediyordu. Bunun nedenini öğrenmek için görüşmek istedim. Önce çalıştığı markete gittim orada yoktu. Daha sonra evine gittiğimde orada da yoktu. Geceyi arabada geçirdim. Ertesi gün evine giderek kapıyı çaldım. 'Kim o' diye ses geldi. 'Benim, benim' diyerek karşılık verdim. Kapıyı açtıktan sonra bana ve aileme küfür etmeye başladı. Ben kendisine zarar vermek istemedim, ama olay oldu. Su saatine bakacağım, diye bir şey söylemedim" dedi.

BANKA DEKONTUNDAN KÜFÜR ETMİŞ

Merve'nin kendisini sosyal medya hesaplarından engellediğini söyleyen Türk, "Merve beni her yerden engellediği için ben onun hesabına para göndererek iletişim kurmaya çalıştım. Kendisi bana küfür ettiği için dekont açıklamalarında küfür ettim. Sıvının zarar verebileceğini bilmiyordum. Küfür ediyordu. Susturmak için bir anlık öfkeyle attım. Olayın ardından şok geçirdim. O yüzden yardım etmeyip olay yerinden kaçtım" diye konuştu.

Merve Küçüktekin ise, daha önce polis ve savcılıkta verdiği ifadelerin doğru olduğunu söyleyerek şikayetçi olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, Küçüktekin'in üzerine atılan kimyasal maddenin yeniden tespit edilmesini isteyerek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı nisan ayına erteledi.

'MERVE İÇİN KÖTÜ KADIN İMAJI ÇİZİLMEYE ÇALIŞILDI'

Duruşmanın ardından açıklama yapan Merve Küçüktekin'in avukatı Aycan Ceylan, Merve için kötü kadın imajı çizilmeye çalışıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Beklediğimiz bir savunmaydı. Klasik bir şekilde' psikolojim bozuk, rahatsızım, erkeklik onuruma hakaret etti' şeklindeydi savunmalar.

Umarız ki ağır ceza mahkemesi de bunun farkındadır. Nisan ayına ertelendi duruşma. Biz de sanığın savunmasına karşı mahkemeye detaylı açıklamalarımızı sunacağız. Nisan ayındaki duruşmayı karar duruşması olarak bekliyoruz. Kötü kadın imajı çizilmeye çalışıldı. 'Erkeklik onurum, benim zaten psikolojik rahatsızlıklarım vardı, ilaç kullanıyordum' şeklinde savunmaları oldu.

Bunun bir önemi olduğunu düşünmüyoruz. Sonuçta insan dün tanıdığı birisine bile böyle bir şey yapma hakkını kendinde göremez. Kararı verecek heyetin bunun da farkında olduğunu düşünüyoruz. Burada önemli olan husus, bu maddenin öldürme yetisine sahip, olup olmadığı ya da vücudun hangi bölgelerine temas ederse tehlike arz edip etmediği şeklindedir."