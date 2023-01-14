Son Dakika: Haliç Köprüsü'ndeki silahlı saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı: 20 gün önce...
Son dakika gelişmesi... Haliç Köprüsü'nde sabah saatlerinde yaşanan silahlı saldırıda öldürülen Cumali Aslan'a ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
İstanbul'da Bademlik mevki D-100 Karayolu Haliç Köprüsü istikametinde sabah saat 06.30 sıralarında seyir halinde olan 09 AGM 821 plakalı otomobile, yan yoldan gelen içinde iki kişinin olduğu plakasız bir araçtan ateş açıldı.
Saldırıya uğrayan ve içinde 3 kişinin olduğu öğrenilen 09 AGM 821 plakalı otomobilden de diğer araca silahla karşılık verildi. Saldıraya uğrayan otomobil bariyerlere çarparak durabildi.
20 GÜN ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ
Çatışmada hayatını kaybeden kişinin Cumali Aslan olduğu öğrenildi. Cumali Aslan'ın cenazesi, saat 11.00 civarında Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cumali Aslan'ın 34 yaşında olduğu, 20 gün önce cezaevinden çıktığı ve 2 yaşında bir oğlu olduğu belirtildi. Aslan'ın Esenler'deki evine giderken yolda saldırıya uğradığı kaydedildi.
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