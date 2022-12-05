Kınalıada-Bostancı seferini yapan vapurda korku dolu anlar: Bir yolcu denize düştü

05 Aralık 2022 Pazartesi, 08:09

Kınalıada-Bostancı seferini yapan vapurdaki bir kişi dengesini kaybederek denize düştü. Denize düşen kişiyi kurtarmak için yolcular ve gemi çalışanları seferber oldu.

CAN SİMİDİNE TUTUNDU

Denize düşen şahıs, denize atılan can simidi ve halata tutunarak kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Karada bekletilen sağlık ekipleri denizden kurtarılan yurttaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Yaşanan o korku dolu anlar vapurdaki yolcuların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.