KİPTAŞ Genel Müdürü Kurt: "KDV düzenlemesi üst gelir grubu konut alıcısına yaradı"

30 Mart 2022 Çarşamba, 18:50

Resmi Gazete'de dün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile konutların net 150 metrekareye kadar olan kısmı için KDV oranı 1 Nisan'dan itibaren yüzde 18'den yüzde 8'e indirilecek. Konutun 150 metrekareyi aşan kısmında ise yüzde 18 KDV oranı uygulanmaya devam edecek. Bu karar da büyük konutlarda kademeli bir vergi indirimine işaret etti.

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, konuttaki KDV düzenlemesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu düzenlemenin sadece üst gelir grubundaki konut alıcısına yaradığını belirtti.

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede sektördeki en büyük sorunun maliyetlerdeki artış olduğuna dikkat çekti. İnşaat girdi kalemlerinde vergi düzenlemelerine ihtiyaç olduğunu belirten Kurt, satır başlarıyla şunları söyledi:

“LÜKS ALICILARA AVANTAJ SAĞLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Konutlardaki KDV indiriminin daha çok lüks alıcılara avantaj sağlayacağını düşünüyoruz. Büyükşehirlerde de bir avantajı olacak tabii ki ama Anadolu’da özellikle, KDV indiriminin konut fiyatlarını artıracağı yönünde hesaplamalarımız var. Bu da şundan kaynaklanıyor: Bir milyon TL’lik bir konuta eskiden Anadolu’da yüzde 1 KDV ödenecekken şu anda yüzde 8 KDV ödenecek. Bunun da konutların satış fiyatına artış yönünde yansıyacağını düşünüyoruz.

"SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ SORUNU MALİYETLERDEKİ ARTIŞ"

Sektörün en önemli sorunu şu anda maliyetlerdeki artış. KDV düzenlemesi, konut satışına ilişkin pozitif bir hareket olsa da bizim şu anda sektöre destek olmamız için maliyetleri düşürmemiz lazım. Bununla ilgili de bizim önerimiz, inşaat girdilerine ilişkin KDV düzenlemesi yapılması yönünde. Sektörde zaten lüks konut satışlarıyla ilgili olağanüstü bir kriz yok. Lüks konut satışları fena gitmiyordu. Sadece büyük metrekareli konutlarda bu KDV’nin yüksek olmasından dolayı bir tıkanma vardı. Bu düzenleme onu açacaktır ama bizim ‘sosyal konut’ dediğimiz alt gelir grubuna yönelik konut üretiminde ciddi sıkıntımız var. Çünkü maliyetler aşırı arttı.

"İNŞAAT MALİYETLERİNDEKİ GİRDİLER DE HAFİFLETİLMELİ"

Bugün bir inşaatın yapım maliyeti 6 bin 500 lirayla 7 bin 500 liraya yaklaştı metrekarede. Bu da yüz metrekare dairenin yapım maliyetini 750 bin lira yapıyor. Buna finans maliyeti de koyduğumuzda 1,5, 2 milyon lira geliyor. Alım gücünün bu kadar düştüğü, ekonominin bu kadar buhranlı olduğu bir dönemde konut edinmek alt grup için gün geçtikçe zorlaşıyor. O yüzden bizim maliyetleri düşürmemiz lazım. Maliyetleri düşürecek aksiyonlar hükümetten bekliyoruz. Bunun da birinci adımı, inşaat maliyetlerindeki girdilerdeki KDV ve vergi yüklerini hafifletirlerse bu, sektöre gerçekten can suyu olur. Satışla ilgili pozitif etkisi olacaktır ama en çok da lüks konut alıcıları bundan faydalanacaktır.

"MÜJDE OLARAK NİTELENDİREMEYİZ"

Bize göre bir müjde olarak nitelendiremeyiz. Özellikler Anadolu’da bu fiyat artışı olarak yansıyacaktır. Anadolu’da eskiden KDV hesaplamaları arsa rayiçlerine göre yapılıyordu ve Anadolu’daki arsa rayiçlerine göre de ortalama yüzde 1’di. Şu anda bu oran sabit yüzde 8 oldu. Büyükşehirlerdeki bu oran düştü ama büyükşehirlerde de zaten konut metrekare satış fiyatları aşırı arttığı için açıkçası alt gelir ve orta gelir grubuna çok büyük bir avantaj olarak görmüyoruz.

"ALT GELİR GRUBU İNSANLARIN EV ALMASI HER GEÇEN GÜN ZORLAŞIYOR"

Eskiden arsa metrekare fiyatları üzerinden KDV düzenlemesi varken bir milyonluk konut için yüzde 1 alınıyordu. Anadolu’daki arsa metrekare değerleri düşük olduğu için yüzde 1’den çoğunluğu değerlendiriliyordu. Orada ödenen KDV oranı 10 binken şu anda 80 bine çıktı. Çünkü yeni düzenlemeyle artık arsa rayiçleri üzerinden değil, konut metrekare fiyatları üzerinden 150 metrekare ve alt konutlarda KDV oranı yüzde 8 olarak sabitlendirildi. Hesaplama yöntemi olarak kolay, sadeleştirme anlamında güzel bir hareket oldu ama Anadolu’da bu, konutların fiyatlarının artacağını bize düşündürüyor açıkçası. Alt gelir grubu insanların ev alması zaten her geçen gün zorlaşıyor. Bunun ama en büyük sebebi hem alım gücünün düşmesi hem de inşaat maliyetlerindeki aşırı artışlar. Tekrar söylüyoruz. Sektör temsilcileri adına konuşmak gerekirse bizim acilen inşaat girdi kalemlerinde vergi düzenlemelerine ihtiyacımız var. Bu olursa inşaat maliyetleri daha da düşer. Bu düşmenin karşılığında da daha uygun fiyatlara konutlar üretebiliriz.”

Ali Kurt’un konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı da şöyle:

"KDV İNDİRİMİNİN SEKTÖRE SİHİRLİ DEĞNEK ETKİSİ YAPMAYACAĞI AÇIK"