Kıraathanede 'okey' tartışması hastanede bitti: Tabancayla çalışanı vurdu!
Kocaeli'de kıraathanede okey oyununda anlaşmazlık nedeniyle çıkan tartışmada S.C., kıraathane çalışanı Y.K.’yı tabancayla vurdu. S.C. kaçarken, Y.K. ise hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 17.00 sıralarında Kavaklı Mahallesi, Yavuz Caddesi’ndeki bir kıraathanede meydana geldi.
Kıraathanede ayrı masalarda ‘okey’ oynayan S.C. ile ismi öğrenilemeyen kişi ya da kişiler arasında oyundaki anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi ve kıraathane çalışanı Y.K.’nın da olaya dahil olmasıyla S.C. dışarı çıktı. S.C. daha sonra, yanındaki tabancayı çıkartarak ateş etti.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Y.K. yaralanırken, şüpheli S.C. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Y.K., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri S.C.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: #okey #kocaeli #Kocaeli Üniversitesi
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