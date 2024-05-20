Kiracının fark ettiği koku 'ölümü' ortaya çıkardı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde birkaç gündür haber alınamayan Orhan Albayrak, ev sahibinin daireden gelen koku üzerine ihbarda bulunması sonucu, evde ölü olarak bulundu.

İHA
Yayınlanma: 20.05.2024 - 15:50
Kiracının fark ettiği koku 'ölümü' ortaya çıkardı
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Pazarcı Mahallesi Asmaaltı Sokak 10045 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın zemin katında, kiracısı 57 yaşındaki Orhan Albayrak’tan haber alamayan ev sahibi, kiracısının dairesinden gelen koku üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairenin kapısını çilingir yardımıyla açan polis ekipleri, sağlık ekipleriyle içeri girdi. Ekipler, 57 yaşındaki adamı oturma odasında ölü olarak buldu.

ÖLÜ BULUNDU

Albayrak’ın cenazesi, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cenaze aracına alınarak, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Sivas ili nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Orhan Albayrak’ın, ilk incelemelere göre en az 3 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.


112 Acil haberleri Antalya haberleri

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