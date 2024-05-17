Antalya'da FETÖ operasyonu: 6'sı kamu görevlisi 22 şüpheli yakalandı

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 16:04
Antalya'da FETÖ operasyonu: 6'sı kamu görevlisi 22 şüpheli yakalandı
Abone Ol google-news

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerce, 14 Mayıs'ta yapılan eş zamanlı operasyonda kentte ikamet eden 6'sı kamu görevlisi 22 şüpheli yakalandı.

 


fetö haberleri Antalya haberleri

İlgili Haberler

Yasa dışı şekilde sınırı geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 10 kişi yakalandı

Yasa dışı şekilde sınırı geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 10 kişi yakalandı
Önce AKP/FETÖ, şimdi AKP/MHP

Önce AKP/FETÖ, şimdi AKP/MHP
Sinan Ateş'in arkadaşı ifadesini paylaştı: ‘Bizi Berlin’den Ankara’ya getiren adalet(!) Ankara’daki ülkücü katili FETÖ'cüleri ayağına getiremiyor’

Sinan Ateş'in arkadaşı ifadesini paylaştı: ‘Bizi Berlin’den Ankara’ya getiren adalet(!) Ankara’daki ülkücü katili FETÖ'cüleri ayağına getiremiyor’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP grubunda gerginlik! Süleyman Soylu’dan muhabire müdahale

AKP grubunda gerginlik! Süleyman Soylu’dan muhabire müdahale
Fenomen Buse Aydın’a ‘cinsel terapi’ cezası

Fenomen Buse Aydın’a ‘cinsel terapi’ cezası
Slovakya Başbakanı'na saldıranın kimliği belli oldu: 'Ünlü edebiyatçı'

Slovakya Başbakanı'na saldıranın kimliği belli oldu: 'Ünlü edebiyatçı'
Birce Akalay iddiali tarzıyla Cannes’a damga vurdu!

Birce Akalay iddiali tarzıyla Cannes’a damga vurdu!
MHP'den Abdulkadir Selvi'ye: 'Tek çare Silivri'ye göndermek'

MHP'den Abdulkadir Selvi'ye: 'Tek çare Silivri'ye göndermek'
Enflasyon tahmini değişti… Memur ve emekli ne kadar zam alacak?

Enflasyon tahmini değişti… Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
Sinan Ateş'in arkadaşı ifadesini paylaştı: ‘Bizi Berlin’den Ankara’ya getiren adalet(!) Ankara’daki ülkücü katili FETÖ'cüleri ayağına getiremiyor’

Sinan Ateş'in arkadaşı ifadesini paylaştı: ‘Bizi Berlin’den Ankara’ya getiren adalet(!) Ankara’daki ülkücü katili FETÖ'cüleri ayağına getiremiyor’
Günlük burç yorumları: 18 Mayıs 2024 Cumartesi Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 18 Mayıs 2024 Cumartesi Kova burcu yorumu