Antalya'da FETÖ operasyonu: 6'sı kamu görevlisi 22 şüpheli yakalandı
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yapıldı.
Ekiplerce, 14 Mayıs'ta yapılan eş zamanlı operasyonda kentte ikamet eden 6'sı kamu görevlisi 22 şüpheli yakalandı.
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