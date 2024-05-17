Antalya'da FETÖ operasyonu: 6'sı kamu görevlisi 22 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 17.05.2024 - 16:04

Güncelleme: 17.05.2024 - 16:04

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerce, 14 Mayıs'ta yapılan eş zamanlı operasyonda kentte ikamet eden 6'sı kamu görevlisi 22 şüpheli yakalandı.