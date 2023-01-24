Kiracısını çıkarmak için 'sarımsaklı su' dökmüştü: O tartışmanın görüntüleri ortaya çıktı

Fatih, Laleli'de dükkan sahibi M.Ş.'nin, kiracısını çıkarabilmek için delikler açtığı tavandan müşterileri kaçırmak için sarımsaklı su, yağ ve çamaşır suyu döktüğü iddia edilmişti. Mülk sahibi ve kiracı arasında yaşanan tartışmanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde dükkan sahibi M.Ş.'nin, Guiaunai Roustamova'ya kiranı öde diyerek hakaret ettiği anlar yer aldı.

DHA
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 09:38
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Fatih Laleli'de tekstil mağazası işleten Guiaunai Roustamova'nın iddiasına göre mülk sahibi M.Ş., haziran ayında 5 bin lira olan kira bedelini 6 bin dolara; yani güncel dolar kur değeriyle yaklaşık 112 bin liraya yükseltmek istedi.

M.Ş., kirayı karşılayamayan Guiaunai Roustamova'yı dükkandan çıkarabilmek için ilk önce elektriğini kesti daha sonra tavanı delerek sarımsaklı su, yağ ve çamaşır suyu dökmeye başladı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

O da yetmezmiş gibi dükkanın önüne çuval çuval moloz yığdı. Mülk sahibi M.Ş. ile kiracı Guiaunai Roustamova arasındaki tartışmanın görüntüleri ortaya çıktı.

16 Temmuz tarihli güvenlik kamerası görüntüsünde dükkan sahibi M.Ş.'nin dükkana girerek Guiaunai Roustamova 'Kiranı öde' diyerek hakaret ettiği duyuluyor.

"BUNUN EVINI BUL BANA"

13 Aralık tarihli görüntüde ise M.Ş.'nin dükkanın önünde yanındaki kişiye, Guiaunai Roustamova kastederek “Bunun evini bul bana. Dünya kaç bucakmış sana göstereceğim ben" şeklindeki sözleri kayıtlara yansıdı. 


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